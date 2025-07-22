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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسوم النزاهة... الولايات المتحدة تفرض 250 دولاراً على الزوار الأجانب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض رسم جديد بقيمة 250 دولارًا أطلقت عليه اسم "رسم نزاهة التأشيرة"، سيتم تطبيقه على جميع الزوار الأجانب الذين يحتاجون للحصول على تأشيرات دخول مؤقتة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السياح ورجال الأعمال والطلاب الدوليون، وذلك وفقًا لقانون داخلي جديد أقرته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب التفاصيل، التي نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سيضاف هذا الرسم إلى رسوم طلبات التأشيرة الحالية، وسيتعين دفعه عند إصدار التأشيرة دون أي إعفاءات محتملة. 

ومع ذلك، يتيح النظام الجديد للزوار إمكانية استرداد هذا الرسم بعد انتهاء رحلتهم في حال التزامهم بشروط التأشيرة وعدم خرقهم لقوانين الإقامة، فيما لم توضح وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد آلية الاسترداد أو تفاصيل تنفيذ السياسة.

ويأتي فرض هذا الرسم في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى "تعزيز تطبيق قوانين الهجرة، والحد من تجاوز مدد التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، وفقاً لتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية. أما الرسوم التي لن يتم استردادها فسيتم تحويلها مباشرة إلى الخزانة العامة الأمريكية.

ويتوقع أن يخضع الرسم لتعديلات سنوية وفق معدلات التضخم، مع إمكانية زيادته بناءً على قرارات وزارة الأمن الداخلي.

من جانبها، انتقدت جمعية السفر الأمريكية القرار، معتبرة أنه يمثل "خطوة إلى الوراء" ستؤدي إلى رفع تكاليف السفر إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 144%، مما قد يثني العديد من السياح عن زيارة البلاد، حتى مع إمكانية استرداد المبلغ لاحقًا.

يذكر أن أكثر من 11 مليون تأشيرة دخول مؤقت صدرت خلال عام 2024 وحده، وفق بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، في حين لا يطبق هذا الرسم على مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، في حال زياراتهم التي لا تتجاوز 90 يومًا.

أمريكا تأشيرة فيزا نزاهة ترامب

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