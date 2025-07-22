إسلام صادق يطمئن الجماهير على حالة الكابتن حسن شحاتة بعد جراحة ناجحة

طمأن الإعلامي إسلام صادق جماهير الكرة المصرية والعربية على الحالة الصحية لأسطورة التدريب الكابتن حسن شحاتة، بعد إجرائه جراحة عاجلة تكللت بالنجاح خلال الساعات الماضية.

وكتب صادق، عبر صفحته الرسمية فيس بوك :٠ خالص الدعاء للأسطورة النجم الكبير حسن شحاتة أحد رموز الكرة في الشرق الاوسط الذي أجرى جراحة عاجلة ناجحة خلال الساعات الماضية ..



وتابع :" وتلقى نجله "كريم" إتصالات من شيوخ وأمراء في الدول العربية والخطيب وحسين لبيب وعدد من نجوم الكرة المصرية و العربية للإطمئنان عليه .

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق غادر المستشفى عصر اليوم.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حسن شحاتة خضع لعملية في القناة المرارية بعد إصابته بالصفرا خلال الأسابيع الماضية



وأضاف: حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم وحالته مستقرة ولكن يحتاج إلى مزيد من الراحة

وتابع: نجوم ورموز الكرة المصرية كانوا في مساندة أيقونة الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة