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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور طارق معين لـ صدى البلد: حصولي على جائزة النيل شرف لي وحصيلة عمل وإنجازات على مدار 44 عاما

الدكتور طارق معين
الدكتور طارق معين
نهلة الشربيني

أعرب الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطي، أستاذ متفرغ بمركز امراض الكلي والمسالك البولية، بجامعة المنصورة الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة للعلوم الطبية، عن سعادته بحصوله على جائزة النيل، قائلا: "بالنسبة لي ده شرف كبير أن انا احصل على جايزة النيل، كاعلى مستوى في جوايز الدولة وشرفت بالحصول من قبل على باقي الجوايز بداية من التشجيعية لجايزة الدولة للتفوق لجايزة الدولة التقديرية ونهاية الحمد لله جايزة النيل". 

 واضاف الدكتور طارق لصدى البلد عملت لمدة اربعة واربعين سنة في مجال الاشعة التشخيصية والتداخلية، وكنت متفرغ تفرغ كامل للعمل الاكاديمي والاكلينيكي والبحث، مضيفا : "الحمد لله وبشكر كل الزملا الباحثين اللي شاركوا معي خلال هذه المدة".

وأشار إلى أنه ضمن إنجازاته إنشاء أول قسم لأشعة المسالك البولية بدوام كامل في البلاد (1981-2015) ، وإنشاء أول قسم أشعة رقمي متكامل في البلادعام 2002  مع نظام                                       Fully integrated PACS-HIS-RIS ، وإدخال الإجراءات التداخلية للجهاز البولي التناسلي إلى مصر، ونشر أكثر من 150 مقالة بحثية محكمة، 18 فصلًا في كتب، و105 ملخصات بحثية، نتج عنها أكثر من 5000 استشهاد مرجعى، و44 معامل تأثير".

واستكمل : قمت بتقديم 180 محاضرة كمتحدث مدعو و105 ورقة بحثية في أكثر من 200 فعالية علمية محلية واقليمية ودولية، كما أنني رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي (ESRNM) من 2012 إلى 2024، وكنت أول طبيب أشعة في إفريقيا والدول العربية يحصل على العضوية الفخرية للجمعية الأوروبية للأشعة  (ESR)  في 2013، ومحرر رئيسي لقسم الجهاز البولي التناسلي في المجلة البريطانية للأشعة (BJR) من 2015 إلى 2025، ورئيس تحرير المجلة المصرية للأشعة والطب النووي (EJRNM) من 2015 إلى   2025 والارتقاء بها من مجلة محلية الى مجلة دولية مفهرسة على Scopus and Web of Science".

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