بتصويت الجماهير .. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم لعام 2025

نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في حجز مكانه بين نخبة لاعبي كرة القدم العالمية لعام 2025، بعدما احتل المركز الخامس في استفتاء جماهيري أجرته شبكة "Givemesport" البريطانية لاختيار أفضل لاعبي العالم.

وأشادت الشبكة بأداء محمد صلاح خلال الموسم الأخير، مشيرة إلى أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، لا يزال يحافظ على مستواه العالي سواء مع ناديه ليفربول أو منتخب مصر، مؤكدة أنه تحدى التوقعات بعدما تجاوز بداياته المتواضعة مع تشيلسي، ليصبح أحد أعظم الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب المحلي.

وواصل النجم المصري تألقه بتحقيق لقب الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما سجل 29 هدفًا في الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري، أسطورة أرسنال، كثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يحقق الجائزة 4 مرات.

تفوق على ميسي وفينيسيوس وهالاند

جاء صلاح في المرتبة الخامسة في القائمة النهائية، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (المركز السادس)، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي (السابع)، وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد (الثامن).

القائمة الكاملة لأفضل 5 لاعبين لعام 2025 (حسب تصويت الجماهير):

جمال موسيالا كريستيانو رونالدو كيليان مبابي جود بيلينجهام محمد صلاح

وبجانب الجوائز الجماعية، تُوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الرياضيين، وجائزة أفضل صانع أهداف في الموسم ذاته، ليعزز من فرصه كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم سنويًا.