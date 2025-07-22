آرسنال يحسم صفقة جيوكيريس.. اتفاق شفهي يحسم انتقال المهاجم السويدي من لشبونة

بات المهاجم السويدي الدولي فيكتور جيوكيريس على أعتاب الانضمام رسميًا إلى صفوف آرسنال الإنجليزي، بعد التوصل لاتفاق شفهي بين جميع الأطراف، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت المفاوضات بين آرسنال وسبورتنج لشبونة قد شهدت حالة من التعثر في الأيام الماضية، بعدما قام النادي البرتغالي بتغيير مطالبه المالية المتعلقة بقيمة الصفقة، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة حاسمة.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن سبورتنج وافق على العرض الأخير المقدم من آرسنال بقيمة 63.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز إضافية، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب قرر تقليص عمولته لتسهيل عملية الانتقال.

وأوضح رومانو أن جيوكيريس سيوقع عقدًا يمتد لمدة خمس سنوات مع "الجانرز"، مؤكدًا أن آرسنال كان الوجهة الوحيدة التي يرغب اللاعب في الانضمام إليها.

ومن المنتظر أن يخضع جيوكيريس للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم استثنائي تألق خلاله مع سبورتنج لشبونة، حيث سجل 43 هدفًا وصنع 11 في مختلف البطولات.