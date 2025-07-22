لأول مرة في مصر.. إطلاق دوري القهاوي للطاولة والدومينو بجوائز تتجاوز مليون جنيه

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، انطلاق فعاليات "دوري القهاوي" للطاولة والدومينو ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والذي ينطلق في مرحلته الأولى ببطولتي الطاولة والدومينو، وبجوائز مالية تتجاوز مليون جنيه، في واحدة من أكبر المبادرات الرياضية المجتمعية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الدوري في إطار خطة الوزارة لنشر الرياضة المجتمعية وتحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية، من خلال تقديم بدائل ترفيهية صحية وآمنة داخل المقاهي المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي كلمته، قال معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي: "فكرة دوري القهاوي خرجت من قلب وزارة الشباب والرياضة، بهدف تحويل القهوة من مكان للفراغ أو السلوكيات السلبية، إلى ساحة رياضية وترفيهية تجمع الشباب في أجواء إيجابية وتنافسية."

وأضاف وزير الشباب والرياضة "نسعى لوصول الرياضة لكل بيت وشارع وقهوة، مش بس داخل الملاعب، ووجود جوائز كبيرة في الدوري ده بيخلي الشباب ياخدوا الموضوع بجدية، وده في حد ذاته هدف كبير."

من جانبه، أكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن: "الوزير أشرف صبحي هو صاحب فكرة الدوري من البداية، والداعم الحقيقي لتحويلها إلى مشروع قومي، والجوائز المليونية المقدمة دليل واضح على إيمان الدولة بدور الرياضة في تنمية المجتمع."

ويستهدف الدوري مشاركة الآلاف من المقاهي في مختلف المحافظات، على أن تنطلق أولى المنافسات خلال الأسابيع القليلة القادمة، في تجربة تفاعلية تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم على مستوى الجمهورية.