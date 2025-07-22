وزير قطاع الأعمال العام: الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج أبريل المقبل

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشرع القومي للغزل والنسيج، خلال أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس محمد شيمي وزير قطاع العام اليوم الثلاثاء.

وأضاف شيمي، بالانتهاء من المرحلة الثانية سيكون انجزنا نحو 50 % من خطة تطوير القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة والتى تتراوح تكلفتها من 60 إلى 70 مليار جنيه.

وتابع"تتضمن المرحلة الثانية باقي مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج ومنها مصنع غزل 6".

وأشار شيمي، أنه من المقرر من الانتهاء من المرحلة الثالثة و الأخيرة من مشروع التطوير في أبريل 2026، وتتضمن مصانع شركة دمياط و الدقهلية و كفر الدوار.



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن آخر المصانع التى سيتم الانتهاء من تطويرها مصانع شركتي المنيا وحلوان وذلك بشراكة مع القطاع الخاص.