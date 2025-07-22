المخدرات وقفتله على الطريق.. مطرب مهرجانات شهير في ورطة بسبب الحشيش والسواقة

ضبطت الأجهزة الأمنية مطرب مهرجانات شهير أثناء قيادته سيارته تحت تأثير مخدر الحشيش بطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك ضمن حملة مرورية موسعة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 حالات لتعاطي المخدرات بين قائدي المركبات، وتبين من خلال التحاليل الطبية أن المطرب الشهير يتعاطى مخدر الحشيش، فتم تحرير محضر بالواقعة داخل قسم أول الشيخ زايد، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواجه الواقعة نص المادة 76 من قانون المرور، والتي تنص على الحبس والغرامة وإلغاء رخصة القيادة، وتصل العقوبة للسجن في حال التسبب بإصابات أو وفيات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.