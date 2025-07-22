برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس لتسريع الاستكشافات البترولية وتعظيم الإنتاج المحلي

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول، والتي شدد فيها على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الأعباء على المواطنين.

وأكد "أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما طرحه الرئيس يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق أمن طاقي مستدام.

وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن التركيز على تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، وتوسيع برامج البحث والاستكشاف، سيؤدي إلى زيادة الاحتياطات ورفع كفاءة القطاع.

وأضاف أن دعم الدولة لقطاع الثروة المعدنية وتحفيز دخول رؤوس الأموال الوطنية يعزز من تنمية الموارد التعدينية المحلية، ويمثل نقلة نوعية نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما مع توجه الحكومة لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال.