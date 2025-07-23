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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قلب «العاصمة الإدارية»|رئيس الشئون الدينية بتركيا: مسجد مصر الكبير صرح قرآني لانظير له بالعالم

رئيس الشؤون الدينية بتركيا
رئيس الشؤون الدينية بتركيا

وجه رئيس الشئون الدينية بتركيا، علي أرباش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته وتشجيعه لبناء دار القرآن الكريم بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة.. قائلا:"هذا الصرح الإسلامي العظيم الذي يعد واحدًا من أهم الآثار الإسلامية في العالم أجمع".
جاء ذلك على هامش زيارته للدار، بصحبة الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، حيث تفقد القاعات الفريدة من نوعها في العالم لنقش القرآن الكريم كاملاً على الجدران الرخامية، مبديًا إعجابه الشديد بهذه التحفة التي لا نظير لها في العالم. 
كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري على استقباله الطيب وعلى إتاحته لهذه الفرصة القيّمة لزيارة هذا المكان المبارك، دار القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والسعادة لرؤيته صفحات القرآن الكريم كاملة – الثلاثين جزءًا – منقوشة كلها في أروقة هذا المكان المبارك. 
وقال ("خِتَامُهُ مِسْكٌ"، فختام زيارة هذا المكان هو وجودنا في هذا الإيوان المبارك الذي ذُكِر فيه اسم مصر منقوشًا على الجدران حسب ذكرها في القرآن الكريم وفي الكتب المقدسة، وخصوصًا ذكرها في القرآن الكريم موصوفة بالأمان (ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)، فما أجلّ وصف مصر في القرآن الكريم. وذِكْر مصر في الكتاب السماوية، في التوراة والإنجيل والقرآن، إنما يحمل معنى عظيمًا ومقدّسًا. وأرى أيضًا في هذه القاعة ذكر سيناء -من أرض مصر- في التوراة والإنجيل والقرآن، وفي ذلك دلالة واضحة قاطعة على أهمية سيناء في النص الديني في الأديان السماوية". 
ودعا جميع المسلمين بأنحاء العالم وفي تركيا إلى زيارة مصر والمجيء إلى هذا المكان المبارك ليشهدوا بأنفسهم هذا الجمال النفيس. 
واختتم الوزيران الجولة بمعاينة المصحف العثماني، وبإطلالة على العاصمة الإدارية الجديدة من ربوة المسجد، بيّن خلالها وزير الأوقاف لنظيره التركي فلسفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ورؤيتها المستشرفة للمستقبل، وهو ما حاز إعجاب الحاضرين وثناءهم. 
جدير بالذكر أن الوفد التركي حرص على زيارة عدد من المعالم الأثرية المصرية من عصور مختلفة؛ وقدم الدعوة إلى وزير الأوقاف لزيارة تركيا في المستقبل القريب.

رئيس الشؤون الدينية بتركيا الرئيس السيسي الوفد التركي العاصمة الإدارية دار القرآن الكريم بمسجد مصر الكبير

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