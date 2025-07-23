استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 23 يوليو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم:

حديد عز: 39,800 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن

تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن

بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.