قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
حماس وفصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار
وزارة الصحة بغزة: 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة
السيدة انتصار السيسي: في ذكرى ثورة 23 يوليو نجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد
أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا
مجزرة مروعة في تل الهوى ودمار واسع في دير البلح وسط استمرار العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء : موقف مصر راسخ لدعم القضية الفلسطينية
سيراميكا كليوباترا يعلن ضم عمرو السولية في صفقة انتقال حر
المركز الإعلامي للأزهر: عدم التأثير على مفاوضات الهدنة وراء سحب بيان غزة
مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والنيجر في نيامي
مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية
الرقابة المالية: ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 23 يوليو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم:

حديد عز: 39,800 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن

تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن

بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.

المخزون المحلية للطن الكومي المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

البطاطس

بدأت ترتفع| هل يصل سعر كيلو البطاطس لـ 30 جنيهًا بالأسواق؟.. نقيب الفلاحين يكشف

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أخبار السيارات| حرب ترامب التجارية تضر أكبر شركة سيارات أمريكية.. وضريبة السلع الفاخرة الصينية تسحق شركة كبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

تسلا مهددة بالحرمان من بيع السيارات في هذه المدينة

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد