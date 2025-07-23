وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، جاهزة لطرح السيارة الكهربائية في السوق المصري هذا العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الثلاثاء.

وقال شيمي، إن عدم وجود محطات شحن كافية يمثل تحدياً لانتشار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تنوع بروتوكولات الشحن بين الأوروبي والصيني موضحا أن الدولة تعمل حالياً على حل هذه المشكلات من خلال العمل على تسعيرة الكيلو وات/ساعة وتشجيع الشركات على إنشاء محطات شحن.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة بناء ثقة المواطن المصري في المنتج من حيث جودته، وإمكانية الاعتماد عليه.

تنسيق مع وزارة الكهرباء

وتابع"هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لتحديد تعريفة الكيلو وات/ساعة ودخول القطاع الخاص في توفير محطات الشحن لضمان سهولة الوصول إليها في جميع أنحاء مصر".