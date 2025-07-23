قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين
بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي
بيان مشترك لوزارتي التعليم بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لـ نظام البكالوريا
مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة
الاتحاد الأوروبي يندد بقـ.ـتل المدنيين في غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة ودمار شامل
الإسكان: مد الإعفاء من 70% من غرامات التأخير حتى 31 أغسطس
شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري
الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات
بالصور .. ننشر تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ختام المعسكر التدريبي الثاني لبرنامج مودة لإعداد الكوادر التطوعية على نشر رسائل التربية الإيجابية

صورة من التدريب
صورة من التدريب

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام المعسكر التدريبي الثاني لبرنامج مودة، والذى ينفذ بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة حياة كريمة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ لإعداد الكوادر التطوعية على نشر رسائل التربية الإيجابية على مستوى الجمهورية.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع المواطن المصرى في بؤرة اهتمامها، حيث تعمل على تحقيق التنمية في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن الاهتمام بالأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها، ورعاية الطفل بجميع مراحله، وفى هذا الإطار  يعد  برنامج “مودة” بمختلف مبادراته أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية .

واعربت صاروفيم عن سعادتها بما شاهدته من العروض الإبداعية التي قدمها المشاركون خلال المعسكر التدريبي، والتي عكست قدرات واعدة لإحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمع، حيث تأتي طاقة الشباب المصري كاحد أهم مصادر القوة لتحريك عجلة التنمية.

ووجهت صاروفيم الشكر للمتطوعين واصفة إياهم بـ”قادة التغيير”، متمنية لهم التوفيق ومؤكدة على استمرار دعم وزارة التضامن لتنمية مهارات المتطوعين بشكل مباشر، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التنمية البشرية للمواطنين.

وثمّنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة حياة كريمة، والتى تمثل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية.

وتوجهت بالشكر إلى فريق عمل برنامج “مودة” على جهودهم، وكذلك لفريق المدربين على تفانيهم وإبداعهم في تقديم محتوى البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعلم النشط.

ومن جانبها وجهت رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، الشكر للمتطوعين ، مؤكدة أنهم يمثلون العنصر الأهم في نشر رسائل البرنامج والوصول بها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

كما وجهت الشكر إلى مؤسسة حياة كريمة على التعاون المثمر والبناء، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة في حماية الأسرة المصرية.

واستعرضت فارس أهداف برنامج “مودة” ومبادراته المختلفة، سواء  التدريبات والحملات التوعوية المباشرة أو المنصات الرقمية، مؤكدة أن البرنامج يهتم بالأسرة المصرية بمختلف فئاتها بداية من المقبلين على الزواج مرورًا بحديثي الزواج وصولًا إلى الأسرة الممتدة، حيث يرصد الاحتياجات المجتمعية وتطوير التدخلات، من خلال نهج علمي ومدروس، مشددة على أهمية دور المتطوعين في نشر رسائل التربية الإيجابية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدى مختلف فئات المجتمع.

وقدم  الدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي  عرضا عن  أهم رسائل التربية الايجابية، وتوجيه المتطوعين بأهم النصائح التي ستساعدهم على تحقيق أهداف الحملات التطوعية بشكل إيجابي.

ومن جانبها أكدت هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة أن التوعية تعد أحد الأولويات الأساسية  في مؤسسة حياة كريمة، وعبرت عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في إعداد وتنفيذ المعسكر التدريبي الثاني لبرنامج “مودة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي استهدف متطوعي محافظات وجه بحري وإقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت  إلى أن متطوعي حياة كريمة خاضوا تدريبا مكثفا على مفاهيم التربية الإيجابية، ضمن برنامج “مودة”، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياتهم الشخصية، وايضاً ليصبحوا نواة حقيقية للتغيير داخل قرى حياة كريمة، حيث الإيمان بإن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، ومن وعيه، ومن أسرته، وان المؤسسة ستظل تعمل على تمكين الشباب، ودعم الأسرة المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد تضمن البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام والذى استهدف 126 متطوعًا يمثلون 14 محافظة،سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تناولت موضوعات محورية مثل مفهوم التربية الإيجابية والاستعداد للأبوة والأمومة وحقوق الطفل، بالإضافة إلى مراحل نمو الأطفال وخصائص المراحل العمرية والفروق الفردية.

كما شملت الجلسات استراتيجيات إدارة الضغوط ومهارات التعامل الآمن والداعم مع الأطفال، إلى جانب تنمية مهارات المتطوعين في مجالات التواصل المجتمعي والحوار الفعّال، وصولًا إلى آليات التخطيط للحملات المجتمعية وكسب التأييد مع تطبيقات عملية لمحاكاة الحشد وتنفيذ الحملات الميدانية، بما يعكس نهجًا عمليًا متكاملًا لبناء كوادر تطوعية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

برنامج مودة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي حياة كريمة المدينة الشبابية بشرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

بالصور

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

ترامب
ترامب
ترامب

بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد