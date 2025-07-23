بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

مرحلة التنسيق، أُعلنت نتيجة الثانوية العامة، وانتهى جزء كبير من التوتر، لكن الحقيقة أن القلق لم ينتهِ بعد، وبدأ طلاب الثانوية العامة،و أولياء الأمور فصل جديد من الانتظار، وهو مرحلة التنسيق التي تحدد مستقبل الطالب الأكاديمي.

حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور

تضع كل ولي أمر في دائرة من التفكير المستمر، هل سيدخل ابني الكلية التي يتمناها؟هل مجموعه كافٍ؟ ماذا لو لم تُقبل رغبته الأولى؟

أسئلة مشروعة، لكن التوتر الزائد لا يغير شيئًا، بل يسرق من الجميع راحة البال.

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

في هذا المقال قدم الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على 7 حيل فعالة تساعد ولي الأمر على تجاوز هذه المرحلة بمرونة وحكمة.

1. احتفل بما تحقق أولًا قبل التفكير فيما هو قادم

ابنك أو ابنتك اجتازوا مرحلة صعبة، فمهما كانت النتيجة فهي تستحق التقدير، قبل أن تنتقل سريعًا لسيناريوهات التنسيق، خذ لحظة صادقة للاحتفال والتقدير، هذا الاعتراف بالجهد يعطيهم شعورًا بالإنجاز ويخفف من الضغط النفسي.

2. لا تجعل التنسيق مقياس النجاح الوحيد

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

من الطبيعي أن تتمنى الأفضل لابنك، لكن ربط اسم الكلية بقيمة الطالب خطأ كبير، ذكر نفسك وولدك أن النجاح لا تحكمه كلية معينة، بل ما يفعله الإنسان بما لديه من فرص، شجعهم على الاستفادة القصوى من أي فرصة، وليس فقط انتظار الفرصة المثالية.

3. قلل التعليقات والتوقعات في محيط المنزل

في هذه المرحلة، كل كلمة تُقال لها أثر كبير. تجنب تكرار جمل مثل كنت أتمنى طب أو لو كنت زاكرت شوية زيادة كان زمانك في هندسة". هذا النوع من الحديث يُربك الطالب ويدمر ثقته بنفسه. بدلًا من ذلك، كن الداعم الصامت الذي يعطي طمأنينة دون ضغط.

4. ابحث عن الكليات والبدائل مع ابنك لا بدلًا منه

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

بدل أن تقوم أنت وحدك بالبحث والتحليل، اجعلها جلسة حوار مشتركة، افتح معه موقع التنسيق، استعرضا معًا الخيارات المتاحة، وتحدثا عن التخصصات الحديثة والفرص الجديدة، مشاركته تفتح أفقه وتُشعره أن القرار قراره وليس مفروضًا عليه.

5. لا تقارن ابنك بغيره من زملائه أو أقاربه

من أكثر أسباب الضغط في هذه المرحلة المقارنة، فلان دخل كذا، وفلانة جابت أعلى، وابن عمك في كلية كذا، المقارنة تسرق الراحة النفسية، وتخلق شعورًا بالنقص، كل طالب له طريقه وزمنه وقدراته، فامنح ابنك مساحته الخاصة للتألق.

6. اشغل وقتك بشيء منتج ومريح نفسيًا

انتظار التنسيق قد يمتد لأيام وربما أسابيع، فاحرص على أن تملأ هذا الوقت بأنشطة تخفف التوتر، سواء كان ذلك عبر المشي، قراءة كتاب، السفر السريع، أو حتى مشاهدة محتوى خفيف مع العائلة. التوازن النفسي للأهل ينعكس مباشرة على الأبناء.

7. هيئ ابنك لأي نتيجة وأكد له أنك فخور به مهما كانت

أهم ما يحتاجه الطالب الآن هو الشعور أن حب أسرته ودعمهم غير مشروط باسم كلية، اجلس معه بصدق وطمئنه أيًا كانت النتيجة، إحنا فخورين بيك، والأهم إنك تبدأ بقوة وتكمل المشوار صح، هذه الجملة وحدها كفيلة بأن تصنع داخله طمأنينة تدوم.