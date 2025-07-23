قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء من موقع الضبعة: 80% من العمالة مصرية.. وتشغيل أول مفاعل خلال 3 سنوات
الصين: انسحاب أمريكا من اليونسكو ليس سلوك “دولة مسؤولة”
وفد أمريكي يجري مباحثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك وسوريين وعراقيين
مدبولي: محطة الضبعة تمثل تحقيقا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي
تسويق بالعافية.. مسؤولو مستشفى بهية يتهمون أدمن صفحة فيسبوك بتهديدهم مقابل 2 مليون جنيه
عبد العاطي يفتتح منتدى الأعمال المصري – النيجري الأول في نيامي لتعزيز التعاون الاقتصادي.. صور
صفقة محتملة لـ الزمالك.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن تيدي أوكو
تقارير عبرية: صفقة محتملة مع حماس تشمل انسحابا جزئيا
خالد عبدالغفار: نعمل مع «الصحة العالمية» لتقوية الاستجابة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية العامة
72 ساعة إجازة تبدأ غدًا.. مفاجأة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
شوبير يكشف القائمة النهائية للأهلي في الموسم الجديد 2025–2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع مهاجم جديد إلى يناير

الاهلي
الاهلي
منار نور

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف جديد داخل النادي الأهلي بشأن تدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي فيس بوك : "الأهلي يدرس عدم التعاقد مع مهاجم جديد في الوقت الحالي، وتأجيل الملف حتى الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لحين تقييم أداء ومستوى المهاجمين المتواجدين حاليًا داخل الفريق."


يغادر وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الإتفاق مع الأهلي علي كافة التفاصيل.

وسيحصل الأهلي علي 7.5 مليون دولار دفعة واحدة بمجرد إجتياز اللاعب الكشف الطبي بجانب 2 مليون دولار إمتيازات بنسب المشاركات في الموسم الأول والثاني وعدد الأهداف بخلاف 15% من نسبة إعادة البيع.

وقدم وسام أبوعلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .

وقال وسام : " أعتذر لاي شخص غضب منه فقد كنت اعاني من ضغوط اسرية ولكنه احترم النادي الاهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف: " النادي الأهلي زاد من نجوميتي ومنحني كل شيء وأرجو أن لا يغضب مني أحد .. الظروف التي مريت بها أثرت في، لعبت هنا أحلى عام ونصف في حياتي، وهي الأفضل في مسيرتي ، ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأني شعرت حقيقة أنها بلدي ".

وأوضح: " أعتذر مرة أخرى للأهلي ولرئيسه محمود الخطيب وللإدارة وللجماهير ولزملائي اللاعبين، إن كنت قد قمت بشئ أغضبهم ، وأشكر الأهلي أيضا على الفترة التي قضيتها، فعلت كل شئ في الأهلي بطولات وأهداف ، هنا كلنا عائلة واحدة خاصة جماهير الأهلي ولا أنسى دعم الجماهير لي".

الاهلي وسام ابو علي احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: الأمن ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وهو نعمة عظيمة من الله عز وجل لا يستقيم بدونها إيمان ولا تتحقق تنمية

الأزهر للقضايا المعاصرة: الأمن ركيزة أساسية لبناء المجتمعات ونعمة عظيمة من الله

دعاء شكر الله على النجاح

دعاء شكر الله على النجاح.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

ذكر الله

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها تجعل يومك أفضل

بالصور

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة.. لا تتجاهلها

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها

قائمة انتظار لمدة 60 يومًا جعلت سيارة شاومي منجمًا ذهبيًا

شاومي
شاومي
شاومي

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.. أضرار نفسية وجسدية لا ترى بالعين

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.

ضريبة السلع الفاخرة في الصين تسحق علامة تجارية كبرى

الضرائب الصينية
الضرائب الصينية
الضرائب الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد