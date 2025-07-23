الليلة.. وزير التعليم محمد عبد اللطيف ضيفا على الإعلامي أسامة كمال

يحل الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتناول اللقاء عددًا من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام، في مقدمتها تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، ونظام "البكالوريا المصرية" الجديد الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ الإعلان عنه، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.

ويتطرق الحوار إلى خطة الوزارة الناجحة في مواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول، وملف تطوير التعليم الفني، وتحديث المناهج، ودور التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية، وكذلك موقف الوزارة من الدروس الخصوصية والسناتر.

وتأتي هذه الاستضافة في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع إعلان النتائج، واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، ما يجعل اللقاء فرصة ثمينة لمتابعة الرؤية الكاملة للوزير، والإجابة عن تساؤلات ملايين الطلاب وأولياء الأمور.