سعر الدولار بمصر في ختام اليوم الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) لنحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 49.12 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (نكست،الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية، فيصل الإسلامي ) نحو 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي، التجاري الدولي، HSBC، الإسكندرية ) نحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، البركة ) نحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (التنمية الصناعية،ميد بنك،الكويتي الوطني) نحو 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري) نحو 49 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

49.14 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

49.10 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.31 جنيه.