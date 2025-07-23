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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة: إسرائيل وحماس لم تتفقا بعد على نطاق تحرك القوات في غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل وحركة حماس لا تزالان بحاجة إلى التوافق بشأن حدود عمل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.

وفي السياق ذاته، صرح مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس "لا توافق على الخرائط"، في إشارة إلى خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس شكوكا متزايدة حول استعداد الحركة للمضي في الاتفاق.

وزعم المصدر أن الوسيطين، قطر ومصر، تسلما ردا من حماس مساء أمس، لكنه لم يكن مقبولا حتى بالنسبة لهما، مما دفعهما إلى رفضه، ومطالبة الحركة بتقديم رد "أكثر ملاءمة".

وأفادت الصحيفة أن الرد الذي قدمته حماس لم ينقل إلى الجانب الإسرائيلي رسميًا، ما يعني أن إسرائيل لم تتلق ردا مباشرا حتى الآن.

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