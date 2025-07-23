المغشوش منها يدمرالجنين ويسب تشوهات .. تحذير من تشغيلات مقلدة من حقن Rh

حقن R.H المعروفة علميا بـ ” Rhophylac" من الأمور التي تحرص عليها السيدات التي أثبتت التحاليل أنها بحاجة اليها عقب الولادة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة .

ومن المتعارف عليه ان وظيفة حقن R.H منع تشوهات وعيوب خلقية لدي الجنين الثاني ، وحال الحصول علي الحقنة بعد المدة المتعارف عليها او الحصول علي حقنة مغشوشة يتسبب ذلك في حدوث اضرار كثيرة للجنين التالي .

ومن جانبها حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مغشوشة ومقلجة من المستحضر “ Rhophylac 300Human anti-D (RH) immunoglobulin ”

وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان “ غش تجاري ” ان ارقام التشغيلات المغشوشة من الحقن تحمل الارقام التالية “ P100351349- P100500356 ”

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن سبب السحب طبقا لافادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ووجهت هيئة الدواء المصرية وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد من عبوات “ Rhophylac 300Human anti-D (RH) immunoglobulin ”

نصائح هيئة الدواء

ونصحت هيئة الدواء المصرية في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الالكترونى الخاص بالهيئة.

وشددت هيئة الدواء المصرية علي ان هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

ماذا تعرف عن دواء « RhoPhylac 300 Human anti-D (RH) immunoglobuli »



عبارة عن إعداد لبروتينات البلازما البشرية، يتكون من أجسام مضادة معينة، من النوع (IgG)، ضد مستضد عامل ريسوس"RhD"، الموجود على سطح كريات الدم الحمراء البشرية.

وهو يستخدم لمنع حصول قلة في الصفيحات مجهولة السبب "نقص الصفيحات المناعي (ITP) " ويعطى أثناء الحمل لولادة من طفل إيجابي RhD والأم في هذه الحالة سالب والأب موجب.



كما يعطى في حالات الاجهاض وفحص السائل الأمنوسي أو حالات الحمل خارج الرحم ويعطى لأصحاب عامل ريسوس سالب، بعد نقل الدم الإيجابي RhD.



