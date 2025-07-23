ليست للمنشآت النووية.. إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية

قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.

وأضاف لصحفيين خلال زيارته لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".

وأكد وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر أن بلاده في العملية العسكرية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، ألحقت أضرارًا جسيمة بالمشروع النووي الإيراني واستهدفت مصادر الطائرات المسيّرة التي تُستخدم ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته إلى أوكرانيا.