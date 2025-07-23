ترامب يحاول إنهاء عاصفة إبستين عبر إطلاق أذرع الحكومة الفيدرالية.. فهل يخمد القضية؟

ترامب للصحفيين: "لا أعرف أي شيء عن القصة"

الرئيس الجمهوري يحاول إثارة قضية خلافية مع أوباما حول انتخابات 2016

قضية المليادير المتهم بالأعمال المنافية للآداب من حركها أنصار ترامب

تظهر محاولة دونالد ترامب لتهدئة الحملة الإعلانية والضجة التي أثيرت حول جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالجنس أنه حقق بالفعل هدفا كان منتقدوه يخشونه بشدة من رئاسته الثانية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وزارة العدل والاستخبارات الأمريكية

تعمل وزارة العدل والاستخبارات الأمريكية بشكل علني كأدوات لتلبية طلبات ترامب.

وقد دعم هذا ظهور ترامب في مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي الثلاثاء، في محاولته الأخيرة لإخماد حريق إبستين.

تم الكشف عن مدى سيطرة الرئيس على وكالتين رئيسيتين ضروريتين للحفاظ على سلامة الأمريكيين عندما سأل أحد المراسلين سؤالاً حول رفض إدارته فتح جميع الملفات المتعلقة بقضية إبستين.

ضد باراك أوباما

تحول الرئيس ترامب إلى شن هجوم عنيف ضد باراك أوباما، متهماً الرئيس السابق بتدبير انقلاب وخيانة ضده - مستنداً في هجومه على مذكرة مضللة حول تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016 والتي أصدرتها الأسبوع الماضي مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.

كما تم دعم وزارة العدل مرة أخرى بتوفير الغطاء لترامب.

أعلن نائب المدعي العام، تود بلانش، يوم الثلاثاء أنه سيتخذ خطوةً غير مألوفة وهي لقاء جيسلين ماكسويل - التي حُكم عليها بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا لتنفيذها مخططًا استمر لسنوات مع إبستين لاستدراج فتيات قاصرات والاعتداء عليهن جنسيًا ليسألها عما تعرفه ولم تُفصح عنه حتى الآن.

تُوفي إبستين في السجن أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

ترامب: لا أعرف أي شيء عن هذا

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: "لا أعرف أي شيء عن هذا".

ويبدوا إن التطورات الجديدة الأخرى في مؤامرة إبستين لم تؤكد إلا محاولات الرئيس الفاشلة لإخماد الموضوع.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لا يخطط للسماح بالتصويت على أي تدابير تتعلق بقضية إبستين حتى سبتمبر مما يعني فعليًا تقديم عطلة الصيف لتأجيل النظر في تدبير ثنائي الحزب يطالب بالشفافية والإفراج عن الملفات المتعلقة بقضية إبستين.

ونشرت قناة "كي فايل" التابعة لشبكة "سي إن إن" يوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول علاقة ترامب بإبستين ، بما في ذلك صور التُقطت في حفل زفاف الرئيس من مارلا مابلز عام ١٩٩٣.

قال ترامب: "حان وقت البدء - بعد ما فعلوه بي - وسواءً أكان ذلك صحيحًا أم خاطئًا، فقد حان وقت ملاحقة ".

كما يفعل عادةً، بدا ترامب وكأنه يُسقط الجرائم التي اتُهم بها، بأدلةٍ أكثر بكثير، على خصومه. وقال: "ما فعلوه بهذا البلد عام ٢٠١٦... وحتى عام ٢٠٢٠ والانتخابات - حاولوا تزوير الانتخابات، وانكشف أمرهم".

وكشفت التصريحات الغاضبة التي أطلقها الرئيس مرة أخرى عن عقليته المحمومة تجاه وضع يحاول مرارا وتكرارا إصلاحه لكنه يزداد سوءا.

غضب بعض أنصار حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"

بدأت الحلقة بسبب غضب بعض أنصار حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" من عدم وفاء ترامب وفريقه بوعودهم بنشر جميع ملفات إبستين، بعد وعدهم بذلك خلال الحملة وهذا يعني أنهم أصبحوا، في نظر بعض نشطاء بمثابة "الدولة العميقة" التي شجبوها سابقًا.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مذكرة هذا الشهر تفيد بأنه لا يوجد دليل على نظرية المؤامرة التي تفيد بأن إبستين ترك قائمة بعملاء مشهورين أو أنه قُتل في السجن بدلاً من الانتحار في عام 2019.

يشعر ترامب بإحباط شديد لأن مؤيديه لن يقبلوا هذا. وكتب على موقع "تروث سوشيال": "لقد مررنا بأعظم ستة أشهر في تاريخ أي رئيس في بلادنا، وكل ما تريد وسائل الإعلام الكاذبة الحديث عنه هو خدعة جيفري إبستين!".

من المستحيل معرفة ما إذا كان الجدل حول إبستين نتيجة لعملية تستر حقيقية أم أنه أحد الأخطاء السياسية التي غالبا ما تجعل فضائح واشنطن أسوأ.

بعد مرور ست سنوات على وفاة ابستين، فإن التداعيات السياسية للجرائم البشعة التي اتهم بها تتزايد بشكل لا يمكن السيطرة عليه.