أول تعليق من حماس علي اغتيال الصحفية ولاء الجعبري



اكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس إن اغتيال الصحفية ولاء الجعبري، مع جميع أفراد عائلتها بقصف جوي؛ يمثل جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، يرتكبها جيش الاحتلال المتجرّد من كل القيم الإنسانية.

وقالت الحركة في بيان لها اغتيال الصحفية الفلسطينية يأتي ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية.

كما طالبت الحركة المؤسسات الصحفية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها المهنية والإنسانية في فضح الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.

وشددت الحركة علي أن الاحتلال قتل أكثر من مائتين وثلاثين صحفياً منذ بداية هذه الإبادة الوحشية، داعية للتدخل لحمايتهم.

كما طالبت بضرورة تفعيل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال الإرهابيين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.