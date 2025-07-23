مصدر إسرائيلي: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي، قال إن إسرائيل وحماس بحاجة إلى الاتفاق على المدى الدقيق الذي سيسمح فيه للقوات الإسرائيلية بالعمل داخل غزة في حال التوصل إلى اتفاق.



وأضاف أن إسرائيل تطالب بالسماح لها بالعمل في غزة ضمن محيط 1200 متر على طول القطاع بينما تصر حماس على أن هذا المحيط يجب أن يكون 800 متر، وأن الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن عمق العمليات العسكرية في غزة قابل للحل ومن المرجح التوصل إلى حل وسط.



واشار إلى أن إسرائيل اقترحت إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل، وإسرائيل لا تزال تنتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار.



