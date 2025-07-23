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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تبلغ مجلس الأمن: سنمنح تأشيرات لمدة شهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

أبلغت إسرائيلُ مجلسَ الأمنِ، أنها ستمنح تأشيرات لمدة شهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن مناقشة الكنيست الإسرائيلي اليوم لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعكس النوايا الحقيقية للحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى، إلى "تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة."

وأشار النمورة إلى أن هذه الخطوات "ليست جديدة، بل تنسجم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت عقب الانتخابات الأخيرة، والتي باتت تضم في صفوفها وزراء من غلاة المستوطنين، أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش"، مضيفًا أنهم "يفرضون أجنداتهم المتطرفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى بدوره للبقاء في الحكم بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية."

إسرائيلُ مجلسَ الأمنِ تأشيرات الشؤون الإنسانية غزة

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