مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لصلاح مصدق بسبب الإجهاد العضلي

أدى صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المسائي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إجهاد عضلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.