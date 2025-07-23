مدبولي: علاقات مصر والسعودية عميقة ولن تتأثر بمحاولات التوتر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عمقا في العلاقات المصرية السعودية، وأنها علاقة مبنية على وحدة المصير وتشاركنا في عدد من التوجهات .

وأضاف مدبولي ان علاقتنا شديدة التميز على المستوى الحكومي والشعبي لافتا ان هناك ثوابت راسخة بين البلدين .



وأكمل أن هناك محاولات لتوتر العلاقات بين البلدين وخاصة على السوشيال ميديا ولن نسمح بأن تتأثر العلاقات بالسلب أبدا .

وعن استعدادات الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال مدبولي إن الحكومة حريصة على تأمين العملية الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لخروج الانتخابات على أكمل وجه ممكن، مؤكدا ان الحكومة تقف على حياد كامل من جميع الاطراف.