بمشاركة الصفقات الجديدة.. لقطات من مران الزمالك اليوم| شاهد

شارك الإعلامي فتح الله زيدان، لقطات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من مران الزمالك اليوم، والذي شارك فيه الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرا.

وأدى صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المسائي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية؛ في ظل معاناته من إجهاد عضلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة، يوم الجمعة المقبل، قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وسبق أن فاز الفريق على “رَع”، وديا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بـ 5 أهداف مقابل 4 في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.