رسميًا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للاندية التي تستضيفها مصر ويعلن الفرق المشاركة

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي برئاسة دكتور حسن مصطفى يؤكد خلاله إقامة بطولة العالم للأندية في مصر، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة ناديي الأهلي والزمالك ممثلَي مصر، الزمالك بصفته المنظم ، والأهلي بطل أفريقيا ، كما تم اختيار فريق برشلونه الإسباني "بالوايلد كارد" ويشارك ايضاً فيسبرم المجري بطل النسخة الأخيرة ، وماجدبيرج الالماني بطل اوروبا بالاضافة لبطل استراليا وبطل البرازيل ونادي الشارقه بطل اسيا وبطل امريكا الشماليه ..

ويستعد الاتحاد المصري لمواصلة الترتيبات لاستضافة الحدث العالمي ، بالتنسيق مع المتحدة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة و الجهات المعنية لضمان تنظيم نسخة متميزة تعكس مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية