يانيك فيريرا: الزمالك يعيش مرحلة تغيير كبيرة على كافة الأصعدة

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وأضاف فيريرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "أشكر الجميع على الدعم، الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وهناك تحسن واضح في الأداء. شاهدت تطورًا ملحوظًا في المباراة الأخيرة مقارنة بالأولى، وهذا مؤشر أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح."

وأوضح المدير الفني للقلعة البيضاء أن جميع أفراد المنظومة، داخل الفريق وخارجه، يعملون بكل طاقتهم من أجل تقديم الأفضل، مؤكدًا:"نحن نملك هوية واضحة وطريقة لعب ثابتة، وكل من ينضم للفريق عليه أن يندمج في هذه المنظومة. الأمر ليس استثنائيًا، بل هو جزء من العمل الجماعي والتوازن الذي نحافظ عليه."

وشدد فيريرا على أن نادي الزمالك يعيش مرحلة تغيير كبيرة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يشهد تحولًا ضخمًا داخل النادي:"نحن في مرحلة انتقالية، سواء على أرضية الملعب أو خارجه، لكن أكثر ما يسعدني هو أن الجميع داخل النادي يسير في نفس الاتجاه، بنفس الطموح والرغبة في النجاح، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق إنجازات حقيقية."

وأضاف:"من خلال تجربتي خلال الأسابيع الماضية، شعرت بصدق انتماء كل من يعمل داخل النادي، فالجميع يحب الزمالك بحق، ويريد دفعه للأمام، وهذا يجعلني متفائلًا جدًا."

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بالتأكيد على التزام الفريق الكامل بإسعاد الجماهير:"سنقاتل من أجل تحقيق هدفنا. ما يريده الجمهور، نريده نحن أيضًا، وندرك جيدًا حجم التحدي. سنبذل أقصى ما لدينا، وسنقاتل بكل قوة، وإن شاء الله، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح."