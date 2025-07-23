ليفربول يتعاقد رسميًا مع مهاجم فرانكفورت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقًا لبعض التقارير البريطانية فأن قيمة صفقة هوجو إيكيتيكي، كلفت ليفربول 79 مليون جنيه إسترليني.

وأكمل هوجو إيكيتيكي الفحص الطبي بنجاح ووافق على الشروط الشخصية مع ليفربول، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام إلى معسكر الفريق في جولتهم التحضيرية للموسم في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسجّل هوجو إيكيتيكي 26 هدفًا في 64 مباراة مع فرانكفورت وتم اختياره ضمن فريق الموسم في الدوري الألماني 2024-2025.

ويعد إيكيتيكي أحدث لاعب ينضم إلى ليفربول هذا الصيف، بعد انضمام لاعبين مثل جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وجيورجي مامارداشفيلي، وفلوريان ويرتز.