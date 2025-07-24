قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. كلمات بسيطة رددها قبل الخروج من المنزل
اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا

هل غدا آخر محرم
هل غدا آخر محرم
أمل فوزي

يتساءل الكثير من المسلمين   هل غدا آخر يوم في محرم 2025 ؟، حيث إنه أحد الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب ، ولا يمكن لعاقل تفويتها ، إلا أنه مثل بقية الأزمنة المباركة عادته الإسراع في الرحيل ، ومن هنا ومن باب اللحاق بأي من نفحات هذا الشهر الفضيل ينبغي معرفة هل غدا آخر يوم في محرم 2025 ؟، لعلنا نغتنمه ونلحق بركب الفائزين ، باعتبار أن سؤال هل غدا آخر يوم في محرم 2025 ؟ هو فرصة أخيرة لنيل نفحاته وبركاته قد لا تعوض أو تتاح مرة أخرى.

هل غدا آخر يوم في محرم 2025

تحدد دار الإفتاء المصرية ، بداية ونهاية الشهور العربية ومن ثم فهي المنوط بها تحديد هل غدا آخر يوم في محرم 2025 م؟، من خلال استطلاع هلال شهر صفر 1447 هـ، في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي، والذي يوافق يوم غد الخميس الموافق 29 محرم 1447هـ، و24 من يوليو 2025 م، وبناء عليه يتم معرفة هل غدا آخر يوم في محرم 2025 م؟، أم أن الشهر كامل ويمتد لليوم الثلاثين بعد غد الجمعة.

وكانت غرة شهر المحرم لعام 1447 هـ، في يوم  في يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1447، وطبقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن من المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 30 يومًا، وهو ما يعني أننا نشهد الآن آخر أيام في شهر محرم ، لينتهي هذا الشهر الهجري وهو من الأشهر الحُرم بعد غد الجمعة .

أدعية آخر محرم 2025

1- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

3- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

4- إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد.

5- رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

6- اللهم نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

9-«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10-اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

هل غدا آخر يوم في محرم 2025 هل غدا آخر يوم في محرم هل غدا آخر محرم 2025 هل غدا آخر محرم غدا آخر يوم في محرم 2025 آخر يوم في محرم 2025 أدعية آخر محرم 2025 أدعية آخر محرم آخر محرم 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: 80% من المساعدات لقطاع غزة كانت من مصر.. وأحمد موسى: الرئيس السيسي أوفى بكل وعوده

الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح: الأغنية تذهب إلى صاحبها الحقيقي مهما كانت الظروف

وزير الزراعة

وزير الزراعة : الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين.. مشكلتنا في المياه مش الأرض

بالصور

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد