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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن مدمن الشابو في جريمة الشاب مايكل ببولاق الدكرور

لحظة ارتكاب المتهم الجريمة
لحظة ارتكاب المتهم الجريمة
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس المتهم بقتل الشاب مايكل وتمزيق آخرين بعد الاعتداء عليهم بسلاح أبيض “سيف” وسط الشارع ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وفتحت النيابة العقمة تحقيقات موسعة في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الجريمة وأسبابها.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة مأساوية شهدها شارع الزريبة بمنطقة ناهيا في بولاق الدكرور، حيث فوجئ المارة بشاب في حالة هياج يهاجمهم بسكين، دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل الشاب مايكل فريد بطعنة نافذة في الرقبة، وإصابة صيدلي يُدعى "روماني" وشاب آخر تصادف مرورهما بموقع الحادث.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهم، ويدعى "أحمد"، اعتاد تعاطي المواد المخدرة، خاصة "الشابو"، وكان في حالة فقدان تام للوعي أثناء تنفيذ جريمته، حيث بدأ بمهاجمة مايكل الذي كان يسير في الشارع، ثم اعتدى على زوجين أثناء مرورهما، قبل أن يقتحم صيدلية ويطعن الصيدلي عدة طعنات متفرقة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد عصام، إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم قبل هروبه بعد فرض كردون أمني بمحيط الجريمة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي اللازم، واستكمال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

الجيزة الشاب مايكل قتل الشاب مايكل سلاح أبيض النيابة العامة

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