أحزان في بولاق على مايكل وروماني.. مدمن شابو هاجمهما بـ سيف وسط الشارع.. صور

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عقب وقوع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب يُدعى "مايكل فريد"، بينما أُصيب صيدلي ومواطن آخر بإصابات بالغة، إثر اعتداء عشوائي نفذه أحد الأشخاص المعروفين بإدمانه لمخدر "الشابو" بسلاح أبيض "سيف"

وتصدر هاشتاج "حق مايكل فريد لازم يرجع" منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص العاجل من الجاني، ومناشدات بضرورة تشديد الرقابة على متعاطي المواد المخدرة؛ بعد تداول مقطع فيديو يرصد لحظة مهاجمة المتهم للضحايا وتمزيق أجسادهم بالسلاح الأبيض.

النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الجريمة وأسبابها.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة مأساوية شهدها شارع الزريبة في بولاق الدكرور، حيث فوجئ المارة بشاب في حالة هياج يهاجمهم بسيف، دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل الشاب مايكل فريد بطعنة نافذة في الرقبة، وإصابة صيدلي يُدعى "روماني" وشاب آخر تصادف مرورهما بموقع الحادث.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهم، ويدعى "أحمد"، اعتاد تعاطي المواد المخدرة، خاصة "الشابو"، وكان في حالة فقدان تام للوعي أثناء تنفيذ جريمته، حيث بدأ بمهاجمة مايكل الذي كان يسير في الشارع، ثم اعتدى على زوجين أثناء مرورهما، قبل أن يقتحم صيدلية ويطعن الصيدلي عدة طعنات متفرقة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد عصام، إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم قبل هروبه؛ بعد فرض كردون أمني بمحيط الجريمة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي اللازم، واستكمال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.