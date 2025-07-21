شوه وجوههم.. استمرار حبس المتهم بإلقاء مية نار على أسرة زوجته في بولاق الدكرور

قرر قاضي معارضات الجيزة استمرار حبس شاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتشويه وجود 4 أشخاص بعد إلقاء "مية نار" بطريقة عشوائية على أسرة زوجته، بمنطقة بولاق الدكرور، انتقاما منها بسبب إقامتها دعوى خلع، ضده ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقا زوجته.

وكانت النيابة كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات قيام شاب يدعى “محمد. س”، ويبلغ من العمر 35 سنة، عاطل، بإلقاء مياه نار بطريقة عشوائية على شقيقي زوجته، مما تسبب في إصابتهما بحروق متفرقة، كما أصيبت سيدة وطفلتها تصادف مرورهما بمكان الواقعة، وأفادت التحقيقات أن السبب خلافات بين المتهم وزوجته لرفعها دعوى خلع ضده.