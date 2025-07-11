انفصام في الشخصية.. أجنبي يقفز من بلكونة الرابع في بولاق الدكرور

قرر أجنبي التخلص من حياته لمعاناته من مرض انفصام في الشخصية ما دفعه للقفز من "بلكونة" الطابق الرابع في شقته بمنطقة بولاق الدكرور، تم نقل الجثمان بثلاجة الموتى في المستشفى تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بسقوط شخص من علو، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة أجنبي مصابا بعدة إصابات من نزيف بالمخ وكسور مضاعفة بأنحاء الجسد.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أنهى حياته قفزا من الطابق الرابع بسبب مروره بأزمة نفسية حيث تبين أنه يعاني من مرض انفصام بالشخصية ولا شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.