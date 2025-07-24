قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تجرّ المنطقة نحو الانفجار.. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال
بعد أشهر من التصعيد.. ترامب يلوح بإنهاء الحرب التجارية بشرط واحد
مورينيو: باريس سان جيرمان الفائز الحقيقي وتشيلسي سيبيع القمصان فقط
لا ننسى.. عمال فلسطين يشكرون مصر على مواقفها المشرفة من قضيتهم
فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك
قلت "واو".. ديانج يكشف عن رد فعله بعد انضمام زيزو إلى الأهلي
طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يتعهد بإصدار أمر تنفيذي لتصدير الذكاء الاصطناعي: أمريكا أولاً في سباق الثورة الرقمية
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتعهد بإصدار أمر تنفيذي لتصدير الذكاء الاصطناعي: أمريكا أولاً في سباق الثورة الرقمية

ترامب
ترامب
الخارجي

في تطور لافت يعكس تصاعد السباق العالمي في مجال التكنولوجيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن يوم الثلاثاء 23 يوليو 2025، عن عزمه توقيع أمر تنفيذي جديد يهدف إلى توسيع تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الحلفاء، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة عالمية رائدة في هذا المجال.

ترامب، الذي ألقى خطابه أمام نخبة من صناع القرار والخبراء في التكنولوجيا، أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "خطة وطنية لإعادة أمريكا إلى موقع الريادة في الابتكار"، متعهدًا بإزالة العوائق التنظيمية التي تعيق تصدير هذه التقنيات، خاصة فيما يتعلق بتراخيص الذكاء الاصطناعي وبرمجياته المتقدمة. 

كما شدد على أهمية تسريع بناء مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية داخل الأراضي الأمريكية، من خلال إجراءات تنفيذية ستُبسّط التصاريح وتُخفّف القيود البيئية.

يتضمن القرار المنتظر كذلك بنودًا تشترط ألا تعتمد الحكومة الفيدرالية الأميركية على أنظمة ذكاء اصطناعي يصفها ترامب بـ"المستيقظة"، في إشارة إلى ما يعتبره تحيّزًا أيديولوجيًا في بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركات وادي السيليكون. 

وأوضح ترامب أن حكومته القادمة ستمنع شراء أي منتج تقني يتبنى "توجها سياسيًا ليبراليًا"، معتبرًا أن "الذكاء يجب أن يكون حياديًا، لا أداة أيديولوجية".

وعلى مستوى السياسة الفيدرالية، كشف ترامب أنه سيسعى إلى تقييد الدعم الموجه إلى الولايات التي تفرض قيودًا قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي، ما لم ترفع تلك القيود. 

واعتبر أن مثل هذه التشريعات تقف حجر عثرة أمام التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في مواجهة القوى الدولية الصاعدة، وعلى رأسها الصين.

وقوبلت تصريحات ترامب بردود فعل متباينة. فرحب بها عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى التي كانت تطالب منذ سنوات بتحرير قيود التصدير وتيسير بناء البنية التحتية، فيما حذرت منظمات حقوقية وبيئية من مخاطر هذه السياسات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تهميش القضايا الأخلاقية والرقابية التي يجب أن ترافق تطور الذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، يضع الذكاء الاصطناعي في قلب أجندته الاقتصادية والسياسية، مدفوعًا بمخاوف من التفوق التكنولوجي الصيني، ورغبة في جذب دعم وادي السيليكون وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد ما بعد الثورة الرقمية.

تصاعد السباق العالمي مجال التكنولوجيا قمة الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية قوة عالمية رائدة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر باليابان

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك

الجمارك: مجتمع الأعمال شريكًا أصيلًا في تحسين الأداء الجمركي

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد