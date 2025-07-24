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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كان بيموت .. إنقاذ مريض مصاب بطلق ناري في البطن بمستشفى الفيوم العام

وزارة الصحة منشور
وزارة الصحة منشور
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإنجازات فيما يخص العمليات الجراحية بمستشفيات الوزارة المختلفة .

مستشفى الفيوم العام

واعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الفريق الطبي في إنقاذ مريض يعاني من طلق ناري بالبطن ونزيف حاد

استقبلت طوارئ الجراحة بالمستشفى مريض يعاني من طلق ناري بالبطن ونزيف حاد

تم التعامل مع المريض ودخوله غرفة العمليات وعمل استكشاف للجرح وتبين الآتي:

وجود تهتك شديد وانفجار بالمثانة البولية والتي تم التعامل معاها وإعادة بنائها من جديد

وجود تهتك بجزء من الأمعاء الدقيقة وتم استئصال هذا الجزء وإعادة توصيل الأمعاء من جديد

نزيف من شرايين وأوردة متفرقة بجدار البطن وداخل تجويف البطن وتم السيطرة عليه

تمت العملية بنجاح وخرج المريض من غرقة العمليات بتحسن ملحوظ

يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي بالمستشفى

وزارة الصحة مستشفي الفيوم طلق ناري المثانة الحالة الصحية

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