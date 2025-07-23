وزارة الصحة بغزة: 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة.

واستشهد عشرة مدنيين فلسطينيين فجر اليوم في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية، معظم الضحايا من عائلة الشاعر، بينهم الزميلة الصحفية ولاء الجعبري التي ارتقت مع خمسة من أطفالها.



وفي مشهد مأساوي جديد، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان طفل وُلد بعد استشهاد والدته، في جريمة تعكس حجم المأساة المستمرة بحق المدنيين في القطاع.