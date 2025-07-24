تكليف جديد في هيئة السكة الحديد ضمن تغييرات قطاع البنية الأساسية

أصدر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرارًا بتكليف المهندس محمد سليم عبد الحكيم عطية، مدير عام تنفيذ تجديدات السكة، للقيام مؤقتًا بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية، إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك ضمن إطار تسيير الأعمال.

وفي سياق متصل، نظّمت الهيئة زيارة ميدانية داخل محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل لعدد من طلاب مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات التابعة لمديرية التعليم بالجيزة، بهدف تعريفهم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع النقل والسكة الحديد.

وتضمنت الزيارة عرضًا لأعمال تطوير الأسطول ومنظومة المحطات والإشارات، إلى جانب شرح جهود تعزيز مستويات الأمان والسلامة والخدمة المقدمة للمسافرين.

تأتي هذه الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن رفع الوعي الوطني لدى النشء، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في استخدام وسائل النقل العامة. وتواصل الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم ندوات وزيارات مماثلة حرصًا على صون هذا المرفق الحيوي الذي يخدم قرابة مليون راكب يوميًا.