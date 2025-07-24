شاهد.. الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى بالنتسيق مع ICDO

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية (I.C.D.O) دورة تدريبية لممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى.

تضمنت الدورة عدداً من المحاضرات النظرية التى قُدمت للمشاركين وشملت مجالات السباحة والغوص وأساليب تقديم الإسعافات الأولية فى حالات الغرق بهدف رفع الوعى وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث الطارئة فى الجهات المائية.

وإنطلق الجانب العملى للدورة من ميدان تدريب الإنقاذ المائى بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية حيث جرى إستعراض وتجهيز معدات الغوص إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية على تقنيات الغوص والإنقاذ ومراجعة المهارات الأساسية والمتقدمة للمشاركين فى هذا المجال، وشهد نهر النيل تنفيذ التدريبات الميدانية للدورة التدريبية فى بيئة مائية ذات كثافة عالية ورؤية محدودة ما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة فى ظروفٍ واقعية تحاكى التحديات الفعلية التى قد تواجههم خلال مهام الإنقاذ.

وتضمنت التدريبات العملية تمارين على الغوص والإنقاذ النهرى إلى جانب عمليات البحث والإنتشال فى المياه منخفضة الرؤية وإستخدام الموتوسيكلات المائية فى تنفيذ عمليات الإنقاذ السريع ما يعزز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية حصل المشاركون على الشهادات المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية المدنية فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى وسط إشادة واسعة من المتدربين بكفاءة الكوادر الأمنية المصرية وبما توفره المعاهد التدريبية من إمكانيات وتجهيزات متطورة ساهمت فى رفع مستوى أدائهم وكفاءتهم فى هذا المجال الحيوى.