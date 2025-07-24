سعر الدولار مساء اليوم 24-7-2025

يشهد سعر الدولار في مصر استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 24-7-2025، علي مستوي السوق المصرية.

تطورات الدولار

مع انتهاء يوم الأربعاء الماضي، تعرض الدولار لضغوط بيعية أمام الجنيه، ليفقد أكثر من 28 قرشا علي الأقل أمام العملة المحلية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

مع انتهاء يوم الاربعاء الماضي، اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الخميس حتي السبت المقبل؛ نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليوي 1952 .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC"؟

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري و نكست".