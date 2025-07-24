تعامد الشمس في ظاهرة فريدة أثناء قداس عيد "مارجرجس"

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، بمناسبة تذكار نقل رفات الشهيد مارجرجس إلى كنيسته بمصر القديمة (في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥)، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس الأثرية في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر، وشاركه الأب القمص يوسف الحومي أستاذ التاريخ الكنسي بالكليات الإكليريكية، ومجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية.

تعامد الشمس

يُذكر أن الشمس تتعامد كل عام أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسي، الذي يحمل اسم الشهيد مار جرجس، وهي الظاهرة المعمارية الفريدة التي اكتشفها المهندس المشرف على أعمال الترميم بالكنيسة، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة من خلال الطاقات التي تعلوها يحدث في ثلاث مناسبات كنسية، وهي:

- عيد رئيس الملائكة ميخائيل ١٢ بؤونة / ١٩ يونيو على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل القبلي.

- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب / ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مار جرجس الرئيسي.



- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى / ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.