الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس أكرم شوقي

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس أكرم شوقي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

الأعظم فى ملكوت السماوات

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى شعبي الرعية، وكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

ألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الأعظم فى ملكوت السماوات". وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الإنجيلية للشماس المحتفى به.