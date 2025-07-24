نسرين طافش تعلن عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "روقان"

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة “روقان”.

وكتب نسرين طافش عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة ”روقان" يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع".

وأغنية روقان من إخراج حسام الحسيني

رؤية وتوزيع: محمود الشاعري

كلمات: محمد الغنيمي

الحان: مصطفى حنفي

إنتاج: شركة بيليون للإنتاج الفني

وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

آخر أعمال نسرين طافش



تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على مواصلة تألقها في عالم الفن، حيث تشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لقت قبول واستحسان البعض والبعض الآخر قام بالانتقاد.