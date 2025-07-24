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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: مواقف القيادة السياسية تجاه فلسطين تؤكد أن الدعم ليس موضع مساومة أو حسابات وقتية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

عبر المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين مساعد التنظيم للحزب بمحافظة سوهاج، عن رفضه للدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرًا الاتهامات التي تزعم مساهمة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكًدًا أن هذه الأصوات لا تصدح بالحق ولا تعرف إلا لغة الباطل تخديمًا على مشروعاتهم التي تستهدف تشويه الدور التاريخي الذي تقوم به مصر.

وقال إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لن ينساه التاريخ، ومواقف القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد في كل مناسبة أن دعم القضية الفلسطينية ليس موضع مساومة أو حسابات وقتية، بل هو التزام دائم تحكمه مبادئ السياسة المصرية ودورها التاريخي في المنطقة، مشددًا على أن الاتهامات التي يسوقها البعض “واهية وتفتقر إلى المنطق”، وتتناقض مع الموقف المصري المعروف ومصالحه المباشرة، ومتجاهلة الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء في التوسط لوقف إطلاق النار أو قيادة عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات عبر معبر رفح.

وثمن المهندس مصطفى مزيرق، ما تم الإعلان عنه اليوم من دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة استجابة للضغوط المصرية المتواصلة، مؤكدًا أن تلك التحركات المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، تأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر يعكس انحيازًا دائمًا للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الدولة المصرية تتحرك من منطلقات إنسانية وتاريخية راسخة لا تتبدل.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بموقف ومهارة وحكمة القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت للعالم قدرته الفائقة على حماية مصالح الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومنع الزج بها في صراعات أو مواقف غير محسوبة العواقب، بما يجسد المسؤولية والوعي العميق بحجم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال المهندس مصطفى مزيرق، إن الدولة المصرية التي دفعت أثمانًا باهظة دفاعًا عن فلسطين عبر العقود، لن تقبل أبدًا أن تكون أراضيها ممرًا لتمرير مخططات تقوّض الحل العادل والشامل للقضية، القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تتحمل مسؤولية كبرى في إدارة هذا الملف، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة، وسعيها الدائم لوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح الممرات الآمنة.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وحماية المدنيين في القطاع، ولاسيما في ظل الحروب الضروس التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلي غزة واستخدام سياسة الجوع كسلاح فتاك، على مرأى ومسمع من العالم.

غزة قطاع غزة مصر البرلمان النواب

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