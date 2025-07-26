إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 24 شخصاً من بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قفط القصير، بالقرب من مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بـ قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قفط القصير، ببالقرب من مصنع تعبة أسطوانات البوتاجاز، نتج عنه عدد من الإصابات.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 24 شخصاً، أكثرهم من الأطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط القصير.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.