أخبار الوادي الجديد| الجامعة تستقبل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للجامعات.. والمحافظة تختتم فعاليات بطولة الباتيناج

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للجامعات.

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات حيث تكونت اللجنة الثلاثية من عضو الرقابة الإدارية والعقيد دكتور رامى محمد يحيى بكلية الفنية العسكرية والأستاذة الدكتورة سهير بدر الدين رئيس قطاع التمريض بالمجلس الأعلى وذلك لتقييم الامكانات البشرية والمادية لبدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادى الجديد هذا العام.



استكملت اللجنة زيارتها لكلية التمريض وكان فى استقبالهم نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.



وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان اللجنة قامت بزيارة مبنى كلية التمريض والذي يتضمن عددا من القاعات الدراسية والمعامل والمكتبة والمكاتب الإدارية بالمبنى المزمع بدء الدراسة به هذا العام والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة ، هذا وقد أشادت اللجنة بمستوى التجهيزات بمبنى كلية التمريض والإمكانات البشرية والمادية التى وفرتها جامعة الوادى الجديد لانطلاق الدراسة بكلية التمريض هذا العام .



الوادي الجديد تختتم فعاليات بطولة الباتيناج أمام معبد هيبس

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، من خلال إدارة التنمية الرياضية، فعاليات بطولة الباتيناج، التي أقيمت بالممشى السياحي أمام بوابة معبد هيبس بالخارجة، وسط أجواء احتفالية مميزة ومشاركة واسعة من أبناء المحافظة.



بدأ حفل ختام البطولة بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، أعرب فيها عن سعادته بتنظيم الفعالية الرياضية والثقافية، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية التي شاركت في الحفل، وأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم من أبطال الباتيناج.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والرياضية، حيث قدم فريق الباتيناج عرضًا مميزًا أظهر مهاراتهم العالية، أعقبه فقرة للفلكلور الشعبي أدّاها مركز تدريب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من ذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلى فقرة شعرية وطنية بعنوان "صلاح الدين الأيوبي"، ألقاها أحد المواهب الشابة. كما أقيمت مسابقات تنافسية بين لاعبي الباتيناج شملت مسابقات للسرعة و"كرة السرعة" و"القوس والسهم".

وأوضح "فكري" أن رياضة الباتيناج لها فوائد كبيرة، من بينها تقوية عضلات القدم، وتحسين التوازن الجسدي، وزيادة اللياقة البدنية، فضلًا عن دورها في حرق السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن التزلق لمسافة 6 أميال في الساعة يحرق عددًا كبيرًا من السعرات.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس بأسواق الوادي الجديد



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الاساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الاسعار او احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.



واليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 10 إلى 13 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و18 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والاورجانيك.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 40 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35و40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40 و50 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع، إلى جانب التأكد من توافر الخضراوات والفاكهة في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

وأشاد المواطنون بجهود الصوب الزراعية في توفير منتجات طازجة على مدار العام، مؤكدين أن الأسعار الحالية تعد مناسبة مقارنة بالفترات السابقة.