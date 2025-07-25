قرار ضد بلطجي يفرض إتاوات على قائدي السيارات بالقليوبية

قررت جهات التحقيق، حجز بلطجي 24 ساعة لاتهامه بفرض إتاوات على قائدي السيارات بالقليوبية.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بالقليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.