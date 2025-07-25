ضحية الأخلاق.. لحظة نقل طالب طب الأسنان للمستشفى| صور

ننشر صور للحظة مثل الطالب أحمد حسام الذي رفض منظر خليه بين شاب وفتاة داخل كمبوند شهير في أكتوبر وأمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي علي شاب حتي الموت بسبب تصديه لشاب وفتاة يمارسان أعمال مخلة وسط الشارع .

حيث تسببت محاولة طالب بكلية طب أسنان، بمنع شاب وفتاة من ممارسة أفعال مخلة وسط الشارع في إصابته بإصابات بالغة داخل كومبوند بطريق الواحات بأكتوبر، حيث طعنه الشاب بمطواة في منطقة البطن، ما تسبب في إصابته بقطع في المعدة، وتجمعات دموية على البنكرياس وخدش بالكبد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بتعرض الطالب "أحمد حسام"، لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة،