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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | فرنسا تعترف بفلسطين .. إسرائيل تندد .. وأمريكا ترفض وسط العالم ينقسم

أخبار العالم
أخبار العالم
القسم الخارجي

ينشر موقع “صدى البلد” صباح اليوم الجمعة نشرة شاملة لأهم أخبار قسم "أخبار العالم"، حيث شهدت الساعات الأخيرة مستجدات متسارعة على الصعيدين السياسي، تتقدمها تطورات غزة، توتر العلاقات الدولية، وتصعيد التصريحات بين الأطراف الإقليمية.

باريس تقلب المعادلة: فرنسا تعترف بدولة فلسطين
في تحول دبلوماسي مفاجئ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
خطوة لقيت ترحيبًا فلسطينيًا وسعوديًا واسعًا، وأثارت انقسامًا حادًا في المواقف الدولية، خصوصًا من الجانب الإسرائيلي.

 رسالة رسمية من ماكرون إلى عباس تؤكد نية الاعتراف
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو كشف أن القنصل الفرنسي في القدس سلّم السلطة الفلسطينية رسالة رسمية من ماكرون.
الرسالة تتضمن الالتزام السياسي بالاعتراف الكامل، ودعوة لإحياء مسار حل الدولتين.

روبيو يهاجم ماكرون: هذا اعتراف بالإرهاب وصفعة لضحايا 7 أكتوبر
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ندّد بقرار باريس، معتبرًا أنه يخدم دعاية حماس.
وصف الخطوة بأنها "تهور دبلوماسي" سيزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

نتنياهو متحديًا: لا لدولة فلسطينية حتى لو اعترف بها العالم
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بشكل قاطع خطوة ماكرون، متوعدًا بالتصدي لها بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية.
قال إنها تعزز "أوهام الفلسطينيين" ولن تؤدي إلى السلام.

الرياض ترحب بخطوة فرنسا وتدعو لموقف دولي موحد
وزارة الخارجية السعودية أعربت عن دعمها لقرار ماكرون، ودعت الدول الأوروبية إلى تبني موقف موحد.
البيان السعودي وصف الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح نحو العدالة".

حماس ترحب وتدعو أوروبا للاعتراف الجماعي
في بيان رسمي، أثنت حركة حماس على خطوة فرنسا، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.
الحركة أكدت تمسكها بمسار التفاوض والسعي لوقف دائم لإطلاق النار.

اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية
كشف السفير الأمريكي لدى أنقرة عن اجتماع نادر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس.
الاجتماع تناول جهود تخفيف التوتر جنوب سوريا بوساطة فرنسية أمريكية.

زلزال بقوة 6.6 يهز ساموا دون أضرار
ضرب زلزال قوي المنطقة القريبة من دولة ساموا، جنوب المحيط الهادئ، صباح الجمعة.
لم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية، ولم يتم إصدار تحذير من تسونامي.

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